Frankrike opnar for AstraZeneca-vaksine òg for eldre

Folk i aldersgruppa frå 65 til 75 år kan no få AstraZenecas koronavaksine viss dei lir av til dømes diabetes eller høgt blodtrykk, kunngjorde helseminister Olivier Véran seint måndag kveld.

Véran anslo i kunngjeringa på kringkastaren France 2 at endringa kan omfatte rundt 2,5 millionar menneske.

Til no har Frankrike, til liks med nokre andre EU-land og Noreg, ikkje gitt denne vaksinen til folk over 65 år. Grunngivinga er at det enno ikkje finst nok data om kor effektiv vaksinen er på eldre pasientar.

