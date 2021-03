EU-domstol: Polske dommarutnemningar kan bryte EUs lover

utenriks

Rettsavgjerda på torsdag gjeld reformer rundt Polens nasjonale rettsråd (KRS). Kandidatar som ikkje blir tilrådde av KRS når presidenten skal nominere dommarar til høgsterett, kan ikkje klage på avvisinga.

I ei pressemelding skriv domstolen at dette kan vere i strid med forpliktinga til medlemslanda om «å tilby tilstrekkelig mulighet til å sikre rettslig beskyttelse på felter som dekkes av EU-loven».

– Mangel på slike moglegheiter kan skape tvil om dommarar som blir utnemnde gjennom denne prosedyren, er uavhengige og upartiske, seier domstolen.

I tillegg påpeikar retten at reformene kan vere i strid med prinsippet om samarbeid mellom nasjonale domstolar og EU-domstolen og kan føre til at polske domstolar ikkje sender liknande saker vidare i framtida.

Snikføderalisering

Polens regjering meiner domstolen går ut over mandatet sitt. Visejustisminister Sebastian Kaleta kallar rettsavgjerda «nok et forsøk på å føderalisere EU (...) og gjøre slutt på medlemsstatenes suverenitet».

– Kva anna kan ein kalle det viss EU-domstolen gir ordar om å gå utanom grunnlova i reine indre anliggender, skriv han på Twitter.

– EUs traktatar gir ikkje EUs institusjonar, inkludert domstolen, styresmakt i saker som handlar om organisering av rettsvesenet i eit medlemsland, seier Krystyna Pawlowicz. Ho har tidlegare sete i nasjonalforsamlinga for regjeringspartiet PiS (Lov og rettferd), men er no dommar ved Polens forfatningsdomstol.

– Siger over lovløysa

Opposisjonen i Polen ønskjer derimot rettsavgjerda frå Luxembourg velkommen.

– Dette er ein siger for rettsstaten over lovløysa. Polske domstolar har plikt til ikkje å innføre nye reglar i strid med EU-lova, skriv Borys Buda, leiaren for det største opposisjonspartiet i landet, på Twitter.

Anstrengt forhold

Det er opp til Polens øvste administrative domstol å ta ei endeleg avgjerd. Dersom ho stadfestar brot på EU-lova, bør ho ta ut dei omstridde reglane, skriv EU-domstolen.

Kritikarar av den polske regjeringa seier reformer har gjort at KRS ikkje lenger er eit uavhengig organ.

Reformene er innførte av PiS og har ført til eit anstrengt forhold mellom Polen og EU-kommisjonen. Sistnemnde er bekymra for sjølvstendet til rettsvesenet.

