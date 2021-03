25 års fengsel for kambodsjansk opposisjonsleiar i eksil

utenriks

Rainsy vart òg frådømd retten til å stemme og stille til val. Dommen gjeld «et forsøk på å angripe Kambodsja i 2019», seier ein talsmann for domstolen i hovudstaden Phnom Penh.

Opposisjonspolitikaren blir skulda for å ha planlagt å velte regjeringa til den sterke mannen i landet Ho Sen.

I 2019 prøvde Rainsy å vende heim frå Frankrike, der han har levd i eksil sidan 2015 for å unngå å måtte sone fleire dommar han meiner er politisk motiverte. Det seier han òg om den siste.

– Statsminister Ho Sen er redd for at eg skal komme tilbake til kambodsjanske politikk. Han er òg livredd for frie og rettferdige val, som uvegerleg vil føre til slutten på det autoritære styret hans, seier Rainsy.

Åtte andre opposisjonspolitikarar, inkludert Rainsys kone, vart òg dømde in absentia i denne saka. Dei fekk dommar på mellom 20 og 22 års fengsel.

(©NPK)