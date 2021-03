Nye siktingar mot Aung San Suu Kyi

utenriks

Suu Kyi deltok måndag i eit rettsmøte via videolink. Dette var det første rettsmøtet der advokaten Khin Maung Zaw fekk moglegheit til å sjå klienten sin.

Han opplyser til nyheitsbyrået AFP at Aung San Suu Kyi såg ut til å vere ved god helse.

Ifølgje advokaten er ho no sikta for to nye forhold: Brot på kommunikasjonslover og for å ha eggja til uro. Det neste rettsmøtet skal haldast 15. mars.

I etterkant av militærkuppet i Myanmar har det vore omfattande protestar ei rekkje stader i landet. Tryggingsstyrkane har slått hardare ned på demonstrasjonane dei siste dagane, og søndag vart 18 menneske drepne, ifølgje FNs menneskerettskontor.

Overlegen valsiger

Etter militærkuppet vart Suu Kyi sett i husarrest og først sikta for oppbevaring av ulovleg importerte walkietalkiar. I tillegg vart ho sikta for å ha organisert eit valkampmøte i strid med smittevernreglane.

Militæret i Myanmar har grunngitt maktovertakinga si ved å vise til påstått fusk i valet i landet i november. Aung San Suu Kyis parti vann ein overlegen valsiger, og militæret har ikkje lagt fram solide bevis for skuldingane sine.

Suu Kyi har ikkje vorte sett offentleg sidan kuppet. Det blir anteke at ho er i bustaden sin i hovudstaden Naypyidaw.

Også Myanmars avsette president Win Myint er i bustaden sin, opplyste ein talsmann for militærjuntaen i midten av februar.

Trappa opp maktbruken

I Myanmars største by Yangon var det nye demonstrasjonar måndag, trass i dei mange som skal ha vorte drepne og såra i landet dagen før.

Politiet brukte tåregass mot demonstrantar som prøvde å komme saman i nærleiken av eit vegkryss der dei pleier å starte protestane.

Dei første vekene etter kuppet brukte tryggingsstyrkane i hovudsak tåregass, vasskanonar, kraftige sprettertar og andre ikkje-dødelege maktmiddel når dei prøvde å stanse demonstrasjonar.

Men maktbruken vart tilsynelatande trappa kraftig opp gjennom helga. Berre laurdag vart over 470 menneske arresterte, ifølgje statlege myanmarske medium.

Søndag vart ei rekkje menneske drepne og såra i samanstøytar med politi og soldatar. FNs menneskerettskontor opplyser at dei har truverdig informasjon om 18 dødsfall.

(©NPK)