Ny WTO-sjef gir håp for framtida til organisasjonen

– Eg kjem inn i ein av dei viktigaste organisasjonane i verda, og vi har mykje arbeid føre oss, sa Okonjo-Iweala då ho kom til den første arbeidsdagen sin som ny WTO-leiar måndag.

I ei verd der proteksjonisme, nasjonalisme og handelskrig har dempa draumane om global frihandel, kan den 66 år gamle nigerianske økonomen bidra til ein ny start.

Okonjo-Iweala har vore finansminister og utanriksminister i Nigeria og direktør i Verdsbanken.

Som dotter av ein lokal konge tok ho utdanning på dei prestisjetunge amerikanske universiteta Harvard og MIT. Ho har både nigeriansk og amerikansk statsborgarskap.

Okonjo-Iweala tek over toppjobben etter at brasilianske Roberto Azevedo som uventa gjekk av i august i fjor. Etter ein lang nominasjonsprosess vart ho vald til leiar 15. februar. Ho var favoritt til jobben, men nominasjonen vart lenge blokkert av USAs tidlegare president Donald Trump.

Same dag som Okonjo-Iweala tek over som leiar skal WTOs generalråd møtast. Der blir det venta at det vil bli bestemt at WTOs neste Ministerkonferansen skal haldast i desember. Møtet skulle vore halde i fjor, men vart utsett på grunn av pandemien.

