Netanyahu skuldar Iran for angrep mot israelsk skip

utenriks

– Javisst var det ei iransk handling, det er heilt klart, seier Netanyahu til det israelske kringkastingsselskapet Kan.

– Iran er Israels største fiende, men eg skal få ein slutt på det. Vi angrip dei i heile regionen, seier han.

Det israelske lasteskipet Helios Ray vart ramma av ein eksplosjon på veg frå Midtausten til Singapore fredag. Ingen vart skadde, men skipet fekk to hol i sida, rett over vassoverflata, og gjekk til kai i Dubai for reparasjonar.

Det er ikkje kjent kva som forårsaka eksplosjonen, og Iran har ikkje kommentert skuldingane frå Netanyahu.

