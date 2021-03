Flyktninghjelpen: Situasjonen i Jemen stadig meir desperat

utenriks

Sverige, Sveits og FN er måndag vertskap for ein internasjonal givarkonferanse for krigsherja Jemen.

Nesten 21 millionar menneske i landet treng naudhjelp, og ifølgje FN står 5 millionar av dei på randa av ein hungerkatastrofe.

Egeland, som er i Jemen, seier at han er «djupt uroa» etter å ha sett korleis svolten har eskalert sidan han var i landet for tre år sidan.

― Familiane eg møter stirer svolten i kvitauga, og for mange har situasjonen vorte endå meir desperat sidan mathjelpa vart halvert i fjor, seier Egeland.

Opprop

Under den førre givarkonferansen i juni vart det gitt løfte om 12 milliardar kroner, rundt 7 milliardar for lite til å dekkje dei mest grunnleggande behova ut året.

Mot slutten av året måtte FN derfor halvere matrasjonane til rundt 8 millionar menneske nord i Jemen. Samtidig har 6 millionar menneske vore utan reint vatn og sanitærtenester under pandemien, ifølgje Redd Barna.

– Om ikkje regjeringar trår til og forpliktar nok bistand, vil barn, kvinner og menn halde fram med å li og døy, åtvarar Redd Barna i eit opprop saman med elleve andre hjelpeorganisasjonar, blant dei Flyktninghjelpen.

«Hårreisande»

Saudi-Arabia leier den regionale kollisjonen som i 2015 gjekk til krig mot den lokale Houthi-rørsla. Ho hadde nokre månader før teke kontroll over Jemens hovudstad Sana, som ligg nord i landet.

Dei sameinte arabiske emirata har delteke i koalisjonen, som med støtte frå fleire vestlege land som USA og Storbritannia, har bomba store delar av Jemens infrastruktur i grus.

― Det er hårreisande at hjelpeorganisasjonar må tigge og skrape saman det vesle dei får av støtte for å gi eit minimum av den hjelpa jemenittane treng for å overleve. Samtidig ser vi at nasjonane som er involverte i krigen ikkje har nokon problem med å bruke massevis av pengar på å sikre ei vidare krigføring, påpeikar Egeland.

(©NPK)