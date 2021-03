FN ber om Navalnyj-gransking – EU innfører sanksjonar

utenriks

Sanksjonane er ikkje knytte til sjølve forgiftinga, men til fengslinga av den russiske regimekritikaren. Fire høgtståande tenestemenn får reiseforbod, og alle verdiar dei måtte ha i EU, blir bandlagde.

Navalnyj vart arrestert straks etter at han returnerte til heimlandet i januar. Han hadde då vore fleire månader i Tyskland, der han vart behandla etter at han i fjor sommar vart utsett for den russiske nervegifta Novitsjok.

Dei russiske styresmaktene nektar for at dei stod bak forgiftinga. To FN-ekspertar tok måndag til orde for ei internasjonal gransking. Dei krev òg at Navalnyj blir lauslaten med ein gong. Navalnyj vart før helga overført til ein arbeidsleir for å sone ein dom på to og eit halvt år.

– Gitt den mangelfulle innsatsen til dei nasjonale styresmaktene, at det vart brukt eit ulovleg kjemisk våpen og eit mønster av målretta drapsforsøk, meiner vi det hastar med å utføre ei internasjonal gransking for å klargjere fakta og omstenda rundt forgiftinga av Navalnyj, seier Agnès Callamard og Irene Khan i ein felles uttale.

Callamard er FNs fremste ekspert på utanomrettslege, summariske og vilkårlege avrettingar, medan Khan er ekspert på ytrings- og meiningsfridom.

(©NPK)