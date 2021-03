FN: Stadig fleire svelt i Mellom-Amerika

utenriks

Medan 2,2 millionar gjekk svoltne i El Salvador, Guatemala, Honduras og Nicaragua i 2018, er talet no firedobla til nærare 8 millionar.

1,7 millionar mellomamerikanarar treng akutt matvarehjelp, og WFP ber verdssamfunnet hjelpe.

År med tørke har ramma matvareproduksjonen i regionen, som på toppen av dette vart hardt ramma i fjorårets orkansesong.

– 6,8 millionar menneske mista heim og levebrød og fekk livet snudd på hovudet då orkanane Eta og Iota ramma Mellom-Amerika i november 2020, ifølgje WFP.

Raserte avlingar

Orkanane øydela meir enn 200.000 hektar med avlingar i dei fire landa, og meir enn 10.000 hektar med kaffibuskar i Honduras og Nicaragua.

– Med tanke på omfanget av øydeleggingar og dei tilbakeslaga desse medførte for dei som vart ramma, ventar vi at det vil ta lang tid før alt er som før, seier leiaren for WFPs verksemd i Latin-Amerika og Karibia, Miguel Barreto.

Mista levebrødet

Alt før orkanane ramma Mellom-Amerika, sleit millionar med å få endene til å møtast som følgje av koronapandemien.

Millionar har mista levebrødet, ikkje minst dei mange som jobba innan turistsektoren og andre servicenæringar.

Ei undersøking utført av WFP i Guatemala viser ei dobling i talet på hushald som fortel at dei ikkje har nok mat, målt mot tida før pandemien. I Honduras har talet auka med 50 prosent.

– Både i byane og på landsbygda i Mellom-Amerika har folk nådd botnen, åtvarar Barreto.

Ønskjer å emigrere

– Den økonomiske krisa forårsaka av covid-19 førte til at maten i butikkhyllene var utanfor rekkjevidd for dei mest sårbare alt før dei to orkanane Eta og Iota ramma dei ytterlegare, seier han.

– Mange har ikkje lenger nokon stad å bu, men lever med mellombels tak over hovudet og overlever på nesten ikkje noko, seier Barreto.

Rundt 15 prosent av alle i ei WFP-undersøking i dei fire landa fortalde i januar at dei vurderer å emigrere i håp om å skaffe seg eit levebrød i andre land.

I ei tilsvarande undersøking som vart gjord etter tørken i 2018, svarte 8 prosent det same.

