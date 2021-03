utenriks

Menneskesmuglarar kan i dag dømmast til 14 år i fengsel i Storbritannia, medan den gjennomsnittlege fengslingsdommen er på tre år.

Ei kjelde i regjeringa seier til The Times at det ikkje er planar om å innføre minstestraff, men at dei håpar på lengre straffer for dei som i dag blir dømde til tre eller fire år i fengsel.

14.773 menneske sit i dag på mottak i Storbritannia, mens dei ventar på anten å få opphald eller bli deporterte.

(©NPK)