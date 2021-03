Borat og «The Crown» heidra på Golden Globe

utenriks

Prisen for beste dramafilm gjekk til «Nomadland», og regissør Chloé Zhao vart kåra til beste filmregissør.

Zhao er den andre kvinna nokosinne som har fått denne regissørprisen.

– Nomadland er for meg i eigentleg ei pilegrimsreise gjennom sorg og læking, sa Zhao om filmen, som går føre seg vest i USA og er beskriven som ein roadmovie.

Sacha Baron Cohens satire «Borat Subsequent Moviefilm» fekk prisen for beste filmkomedie, medan Netflix-serien «The Crown» vart kåra til beste drama-TV-serie.

Cohen sjølv fekk prisen for beste mannlege skodespelar i ein filmkomedie.

Seremoni på nettet

Dei amerikanske film- og TV-prisane vart delt ut i ein direktesend seremoni på internett natt til måndag norsk tid.

Den danske filmen «Druk», på norsk «Et glass til», måtte sjå seg slått av amerikanske «Minari» i kategorien beste framandspråklege film.

«Minari» er ein kritikarrost film som handlar om ein sørkoreansk innvandrarfamilie som flyttar til ein gard i Arkansas i USA på 1980-talet. Store delar av filmen er på koreansk.

Den amerikanske filmen slo ut «Druk», fransk-guatemalanske «La Llorona», italienske «Med livet foran seg» og franske «Oss to».

Norsk psykiater

Mads Mikkelsen er blant skodespelarane i «Druk». I filmen testar tre lærarkollegaer og rollefiguren til Mikkelsen ut den norske psykiateren Finn Skårderuds påståtte tese om at mennesket er fødd med ein halv promille for lite i blodet. Skårderud har påpeika at han aldri eigentleg har fremja ein slik teori, men han har likevel skrytt av filmen.

«Druk» er regissert av Thomas Vinterberg og selde 800.000 kinobillettar i Danmark. Det var tredje gong ein film av Vinterberg blir nominert til Golden Globe.

Kjensleladd tale

Chadwick Boseman, som døydde av kreft for få månader sidan, fekk prisen for beste dramaskodespelar for rolla si i «Ma Rainey's Black Bottom». 43-åringens etterlatne kone heldt ein kjensleladd takketale.

Rosamund Pike vart kåra til beste kvinnelege skodespelar for innsatsen sin i Netflix-thrilleren «I Care A Lot».

– Eg måtte symje opp frå ein søkkande bil. Eg trur eg framleis ville ha gjort det, framfor å vere i same rom som Rudy Giuliani, sa Pike då ho takka for prisen.

Uttalen var ei tilvising til Maria Bakalovas møte med Donald Trumps dåverande advokat i Borat-filmen.

78. gong

I den tidlege delen av utdelinga vart Pixars «Soul», som vart feilaktig uttalte «Sawl» av programleiar Tracy Morgan – og som førte til humring blant deltakarane i videolinken – kåra til beste animasjonsfilm.

I fjernsynskategoriane dominerte «The Crown», med prisar til Gillian Anderson, Emma Corrin og Josh O'Connor.

Jason Sudeikis vann prisen som beste fjernsynsskodespelar for innsatsen sin i Apple TV+-serien «Ted Lasso», medan «Schitt's Creek» vart heidra som beste fjernsynskomedie.

Film- og TV-prisen, som er basert på stemmer frå den utanlandske presselosjen i Hollywood, vart arrangert søndag for 78. gong.

Golden Globe blir rekna som ein av dei gjævaste filmprisane og gir ofte ein peikepinn om kva filmar som kjem til å gjere det bra på Oscar-gallaen.

