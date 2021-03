Amerikanske barn kan få koronavaksine før nyttår

utenriks

Massevaksinasjon av barn i skulealder vil gjere det mogleg for millionar av barn å gå på skulen igjen, og lette byrda for millionar av foreldre som no må ta vare på sine eigne barn heime.

Faucis uttale søndag kom dagen etter at USA godkjende vaksinen frå Johnson & Johnson. Frå før har UAS godkjent vaksinen frå Pfizer/Biontech og frå Moderna. Ingen av dei tre vaksinane er godkjende for bruk på barn under 16 år enno.

Gjenopning av skular er eit omtalt tema i USA. Skulegjenopning varierer stort frå stad til stad. Nokre private og religiøse skular har opna før offentlege skular, medan lærarar nokre stader har protestert mot å opne for tidleg.

I ein tale på den årlege CPAC-konferansen i regi av American Conservative Union (ACU) søndag, oppmoda tidlegare president Donald Trump Det kvite hus til å gjenopne skulane.

– På vegner av mødrene, fedrane og USAs barn, oppmodar eg Joe Biden til å opne skulane og til å gjere det no, sa Trump.

Tidlegare denne månaden utskreiv USAs folkehelseinstitutt CDC (Centers for Disease Control and Prevention) nye retningslinjer og oppmoda skulane til trygg gjenopning så fort som mogleg.

(©NPK)