Kritikken kjem etter at det vart kjent at den tidlegare kongen hadde ei skattegjeld på drygt 45 millionar kroner, som han no ifølgje advokaten sin har nedbetalt.

– Det er ikkje institusjonen som blir dømd, understrekar Sanchez, men tilvising til det spanske kongehuset.

– Det er åtferda til éin person det blir stilt spørsmål ved, legg han til.

