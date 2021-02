Mutert virus skaper uro blant ekspertar i California

utenriks

Viruset kan òg vere farlegare enn tidlegare variantar.

Forskarar ved University of California San Francisco (UCSF) står bak studien som kan forklare kvifor California har opplevd ein dramatisk auke i talet på tilfelle av covid-19 og koronarelaterte dødsfall dei siste månadene.

Ifølgje forskarane er det snakk om eit mutert virus på lik linje med dei som er oppdaga i Storbritannia, Sør-Afrika og Brasil.

– Djevelen er allereie her, seier Charles Chiu, som har leidd teamet som har analysert den nye varianten med namnet B.1.427/B.1.429.

– Eg skulle ønske det var annleis. Men vitskap er vitskap, seier han til Los Angeles Times.

Venta på den britiske varianten

Innbyggjarane i California har til liks med mange andre venta på at den britiske virusvarianten etter kvart kom til å ta plassen til mindre smittsame forløparar.

Men no viser det seg at ein konkurrerande variant som er like urovekkjande, allereie har slått rot. Innan slutten av mars vil varianten truleg stå for 90 prosent av koronainfeksjonane i delstaten, opplyser Chiu, som er ekspert på infeksjonssjukdommar.

Virusvariantane frå Storbritannia og California er begge meir smittsame, og sannsynet for at dei kan spreie seg i same befolkning aukar risikoen for at smittetala og talet på dødsfall igjen skyt i vêret.

Fryktar ny mutasjon

Ifølgje Chiu opnar det òg opp for eit mogleg mareritt, at dei to virusa møtest i same person og skaper ein endå farlegare variant av SARS-CoV-2-viruset.

Dei nye funna, som viser at varianten i California både kan gjere folk sjukare og vaksinane mindre effektive, bør føre til at kampen for å bremse smitten blir trappa opp, meiner Chiu.

Både avgrensingar på sosiale aktivitetar og hurtige vaksinasjonskampanjar må til, understrekar han.

Studien er enno ikkje publisert. Den blir no gjennomgått av helsestyresmaktene i San Francisco og delstaten, som har samarbeidd om forskingsprosjektet. I slutten av denne veka er han venta å bli publisert på nettstaden MedRxiv, der nye forskingsresultat blir delte med andre forskarar før dei blir publiserte.

Overtok på fem månader

Den nye varianten var nærast heilt ukjent 1. september, men etter fem månader vart viruset påvist i over 50 prosent av dei positive testane som vart sende vidare til genetiske analysar.

Den muterte varianten ser ut til å vere meir smittsam, men kor mykje meir smittsam er eit ope spørsmål, ifølgje Chiu.

Basert på prøver frå ei rekkje fylke i California, som er samla inn med ulike metodar, kan det sjå ut til at viruset er 19–24 prosent meir smittsamt enn tidlegare variantar. Men under enkelte omstende var talet langt høgare. På ein sjukeheim med utbrot av viruset, spreidde det seg seks gonger så raskt som forgjengarane sine.

Evna varianten hadde til å spreie seg raskare, viser seg òg i laboratorieresultater. Analysar av virusprøver viser at personar som er smitta av det muterte viruset har to gonger så høge virusførekomstar i nasesvelget som dei som er smitta av andre variantar, noko som aukar risikoen for å smitte andre.

Tre mutasjonar

Analysane har òg vist at viruset har tre mutasjonar, og ein bidreg til at viruset festar seg betre til cellene det angrip.

Ei slik tilpassing er ikkje oppdaga i virusvariantar som har skapt bekymring andre stader.

Forskarane har òg påvist at denne eine mutasjonen er nok til å gjere California-varianten meir øydeleggjande. Eit koronavirus som berre har denne mutasjonen har vist seg å infisere lungevevet til eit menneske minst 40 prosent lettare enn variantar utan denne mutasjonen.

I laboratorietestar har viruset òg vist seg å vere meir motstandsdyktig mot både covid-19-vaksinar og tidlegare koronavirusinfeksjonar.

Farlegare?

I tillegg tyder den nye studien på at varianten kan vere farlegare enn andre.

Men dette er berre basert på legejournalane til 324 pasientar innlagde på UCSF, noko som ei relativt lita gruppe.

Forskarane påviste likevel at 21 prosent av pasientane som var smitta av California-varianten, hadde større sannsyn for å bli innlagde på intensiven enn dei som var smitta av ein annan variant. Dei hadde dessutan 11 gonger så stor risiko for å døy.

Funna var dei same òg når resultata vart kontrollerte for forskjellar når det gjaldt alderen til pasientane, kjønn og etnisitet.

Chiu understrekar likevel at den auka dødsrisikoen ikkje nødvendigvis betyr at varianten er meir dødeleg. Det kan i staden vere eit resultat at sjukehusa vart pressa til det ytste fordi viruset var meir smittsamt og spreidde seg så raskt.

