FN: Klimalovnader ligg veldig langt frå Paris-mål

Rundt 75 land i tillegg til EU har meldt inn nye nasjonale lovnader dei siste månadene, men FN seier at landa er langt frå det som er nødvendig for å unngå katastrofal global oppvarming.

Patricia Espinosa, leiar for FNs klimakonvensjon, seier det er utruleg at landa ikkje er meir handlekraftige i møte med ei krise «som til slutt kan gjere slutt på menneskeleg liv på denne planeten».

– Trass i alle studiar, alle rapportar og klare åtvaringar frå forskarar over heile verda, så har mange nasjonar framleis ei tilnærming der dei held fram som vanleg, seier Espinosa.

Auka ambisjonar

I Parisavtalen frå 2015 forplikta nasjonar seg til å jobbe for å avgrense den globale temperaturauken til godt under 2 grader. For å greie dette, og for å sikte seg inn på eit tryggare mål på 1,5 grader, har nasjonar lova å kutte utslepp og gi støtte til dei mest klimautsette landa.

Som ein del av Parisavtalen har landa òg forplikta seg til å revidere dei nasjonale klimamåla sine (NDC) med fem års mellomrom. Målet er at landa skal vise aukande ambisjonar for klimahandling. Den første fristen gjekk ut i fjor.

Mange av landa som er ansvarlege for den største delen av utslepp, som Kina, USA og Japan, har ikkje meldt inn større ambisjonar innanfor fristen.

Mindre enn 1 prosent

Utslepp må vere rundt 45 prosent lågare innan 2030 samanlikna med 2010-nivå for å nå 1,5 gradersmålet, ifølgje FNs klimapanel.

FN opplyser fredag at den kombinerte effekten av klimakutta som er melde inn av landa, vil utgjere mindre enn 1 prosent fall i utslepp i løpet av same tidsperiode.

FNs generalsekretær António Guterres seier i ei fråsegn fredag at gjennomgangen er eit raudt varsel for planeten og at avgjerdstakarar må følgje opp løfta sine.

Så langt ligg jordkloden på litt over 1 graders temperaturauke. Kraftigare og meir øydeleggjande vêrfenomen dei siste åra, som tørke, skogbrannar og orkanar, blir knytte til den globale oppvarminga og aukande havnivå.

