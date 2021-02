Danmarks økonomi krympa mindre

utenriks

Årsaka til at dei reviderte tala viser ein mindre nedgang enn anslaget på 3,7 prosent som kom for nokre veker sidan, er at nedgangen i første halvår var mindre enn det ein tidlegare hadde rekna med, opplyser Danmarks Statistik.

Som i store delar av verda, kom den største nedturen under pandemikrisa i andre kvartal, følgt av markant vekst då samfunnet opna igjen i fjor haust. I Danmark vart det òg ein liten opptur i fjerde kvartal då BNP gjekk opp 0,6 prosent.

– Fallet på 3,3 prosent i 2020 tyder på at dansk økonomi har vore mindre påverka av covid-19 enn resten av det europeiske fastlandet, seier Danmarks Statistik.

EUs samla BNP fall med 3,5 prosent i fjor. I USA vart nedgangen på 6,4 prosent.

