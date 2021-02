Boeing-fly fekk problem i Russland etter motortrøbbel

utenriks

Det er ikkje meldt om andre problem eller skadar knytt til naudlandinga, opplyser flyselskapet Rossiya.

Hendinga skjedde berre ei knapp veke etter at motoren på eit 777-fly gjekk i stykke i lufta over Colorado i USA.

Same dag mista eit 747-fly òg delar av motoren då det braut ut brann like etter avgang frå flyplassen i Maastricht i Nederland. Boeing har sidan bede om at mange 777-fly blir sette på bakken.

Tidlegare er ei lang rekkje Boeing-fly vorte sette på bakken etter fleire ulykker med fly av typen 737-Max.

