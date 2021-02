Xi: Kina har utrydda ekstrem fattigdom

utenriks

Det er uklart kva kriterium som ligg til grunn for påstanden. I fjor erklærte landet at dei hadde løfta alle innbyggjarar over inntektsgrensa på 2,3 dollar om dagen, tilsvarande rundt 19 kroner etter dagens kurs.

Det er litt over Verdsbankens lågaste grense på 1,9 dollar, men under kva som er tilrådd for rikare land. Kina er verdas nest største økonomi etter USA.

– Ingen andre

I ein seremoni i Beijing torsdag delte Xi ut medaljar til offentlege tenestepersonar frå distrikta.

– Ingen andre land kan løfte fleire hundre millionar menneske ut av fattigdom på så kort tid, sa Xi.

Verdsbanken har sagt at Kina har løfta 800 millionar menneske ut av fattigdom sidan 1970-talet. Då byrja landet med økonomiske reformer etter fleire tiår med planøkonomi.

Store summar

Xi lova i 2015 at landet ville utrydde ekstrem fattigdom innan 2020. Før fristen har styresmaktene brukt store summar på bygging av infrastruktur og moderne leilegheitskompleks, og fattige samfunn i det rurale Kina har fått skattefordelar.

Levestandarden for fleire hundre millionar kinesarar har utvilsamt auka sidan 70-talet, men Beijings påstandar har likevel vorte møtte med skepsis. Kritikarar har peika på korrupsjon knytt til middel til fattige, og det blir òg hevda at offisielle data har vorte modifiserte for å nå målet til partiet, i tillegg til at fattigdomsgrensa er sett lågt.

Seinare i år skal Kommunistpartiet feire 100 år sidan stiftelsen.

