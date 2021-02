WHO: Ein av ti langvarig svekte av covid-19

utenriks

WHOs europasjef Hans Kluge seier mykje framleis er ukjent om langvarig covid-19, men understrekar at belastninga er «reell og betydeleg».

Torsdag oppmoda WHO Europa politikarar og avgjerdstakarar til å gjere meir for å erkjenne og behandle langvarig covid-19. Blant langtidseffektane blir utmatting, brystsmerter, betennelsar i hjartet, hovudverk, gløymsle, depresjon, tap av luktesans, tilbakevendande feber, diaré og øyresus nemnde.

Ifølgje WHO viser tilgjengelege data at rundt ein av fire koronapasientar har symptom ein månad etter at dei vart smitta. Ein av ti har framleis symptom etter tolv veker.

Kluge seier viruset framleis spreier seg svært raskt i dei 53 landa som blir dekte av WHOs europakontor. Det er særleg to av virusvariantane som skaper bekymring. Samtidig påpeikar han at spreiinga har gått ned og at det for andre veke på rad har vore under 1 million nye smittetilfelle i regionen.

