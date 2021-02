Trump vil ta kommando over republikanarane

utenriks

I helga skal den 78 år gamle ekspresidenten halde den første store talen sin etter at han måtte overlate Det kvite hus til Joe Biden.

Det skjer når American Conservative Union (ACU) inviterer høgresida i Det republikanske partiet til den årvisse CPAC-konferansen.

Ifølgje nære medarbeidarar kjem Trump der til å lansere seg sjølv som partiets uovervunne leiar og antekne presidentkandidat i 2024.

Grasrota

– Trump er Det republikanske partiet, seier tidlegare rådgivar Jason Miller til nettstaden Axios.

– Dei som angrip Donald Trump, angrip òg grasrota i partiet, legg han til.

Talen i Orlando, som truleg blir halde søndag, vil ifølgje ein annan medarbeidar bli «ein maktdemonstrasjon» frå Trump.

Hovudbodskapen vil vere at han framleis har kommandoen og at hemnen etter valnederlaget blir søt.

Kvittar seg med kritikarar

Ifølgje Axios, som ofte har velinformerte kjelder, har Trump denne veka henta rådgivarar til golfklubben sin i Mar-a-Lago i Florida for å diskutere comebacket og planleggje vegen vidare.

Trump håpar mellom anna å kvitte seg med kritikarar i partiet ved mellomvalet for neste år og har slutta heilhjarta opp, også økonomisk, om kandidatar som utfordrar dei.

Ifølgje Forbes fekk Trump nærare 2,2 milliardar kroner i donasjonar dei første åtte vekene etter at han tapte valet, frå givarar som håpa at han skulle vinne fram i retten med skuldingane sine om valfusk.

Sjølv om pengane var øyremerkte til dette formålet, blir dei no truleg pløgd inn i valkampen til republikanarar som utfordrar Trumps motstandarar i fleire delstatar.

Ikkje invitert

Conservative Political Action Conference (CPAC), som vanlegvis held årskonferansen sin i Maryland, har i år flytta han til Orlando i Florida.

Meir moderate republikanarar, som tidlege FN-ambassadør Nikki Haley, er ikkje invitert, og tidlegare visepresident Mike Pence som vart trua på livet då fanatiske Trump-tilhengjarar storma Kongressen 6. januar, har ifølgje Fox News takka nei til å delta.

Republikanaranes mindretalsleiar i Senatet, veteranen Mitch McConnell, er heller ikkje invitert til årets CPAC. Han stemde rett nok for å frifinne Trump under riksrettssaka, men hudfletta deretter den tidlegare presidenten og gav han skulda for at Kongressen vart storma.

Overtydde

Tusenvis har ifølgje The Guardian forlate Det republikanske partiet sidan storminga av kongressbygningen, som kosta fem menneske livet.

Støttespelarane til Trump er likevel sikrare enn nokosinne på at det var han som var den rettsmessige vinnaren av valet, og heile 58 prosent av dei som stemde på han, er òg overtydd om at det var venstreradikale som lokka med seg eit fåtal Trump-tilhengjarar for å storme Kongressen, viser ei meiningsmåling gjort av Suffolk University for USA Today.

Det har ifølgje amerikansk påtalemakt ingen rot i røynda, og mange av dei 250 som er arrestert etter storminga, har tilknyting til militsar og grupper på ytre høgre fløy.

Følgjer Trump

Den same meiningsmålinga viser at nesten annankvar Trump-veljar, 46 prosent, vil følgje han dersom han forlèt Republikanarane og dannar eit nytt parti, og 42 prosent seier at riksrettssaka styrkte deira eiga støtte til han.

Mange republikanarar, inkludert partileiinga, kvir seg derfor for å kritisere og distansere seg frå Trump, vel vitande om kva følgje det kan få for dei sjølve, for partiet og for utsiktene til å vinne framtidige val.

– Han treng ikkje å danne noko nytt parti, han kan berre ta over Det republikanske partiet, slik han òg gjorde i 2016, seier republikanaren Francis Zovko til USA Today.

– Alle trudde at han var ein stor vits, men til slutt lo dei ikkje meir, seier han.

Stor støtte

Heile 72 prosent av dei spurde i Suffolk University-målinga seier at dei vil støtte Trumps kandidatur dersom han vel å stille som presidentkandidaten til partiet i 2024, medan berre 12 prosent seier at dei ikkje vil støtte han.

Trump treng derfor ikkje frykte motstand og kritikk når han i helga gjentek bodskapen sin og haustar jubel i Orlando.

– Vår historiske, patriotiske og nydelege rørsle for å gjere USA storslått igjen (MAGA), har så vidt byrja, lova han tidlegare i månaden.

(©NPK)