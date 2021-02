Storbritannia justerer ned koronaalarm

utenriks

Alarmnivået blir sett ned i både England, Skottland, Wales og Nord-Irland, opplyser britiske helsetoppar torsdag.

Faren for at det offentlege helsevesenet kjem til å bli overvelda innan 21 dagar som følgje av for mange koronapasientar, er mindre enn tidlegare.

Nivå 5 vart innførte i januar og inneber at det er risiko for at helsevesenet kneler, samtidig som det er behov for svært strenge reglar når det gjeld sosial avstand.

Nivå 4 inneber at det anten er høg eller stigande smitte, og at det er påkravd at folk held avstand til kvarandre.

(©NPK)