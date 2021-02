utenriks

Koronavaksinen, som blir gitt i to dosar, står på lista over livsnødvendige medisinar og må derfor leggjast under priskontroll av styresmaktene, heiter det i ei kunngjering frå regjeringa.

– Priskuttet vart gjort mogleg som følgje av utvikling og optimalisering av den industrielle produksjonen av vaksinen, seier Russlands handelsminister Denis Manturov.

Den nye prisen gjeld likevel berre i Russland, og utanlandske kjøparar må betale rundt 200 kroner for to dosar av Sputnik V.

(©NPK)