Politikarar i Danmark vil at regjeringa skal innføre norsk skulemodell

Fleirtalet, som består av støttepartia til regjeringa og opposisjonen, krev at den danske regjeringa ser om dei kan kopiere heile eller delar av den norske skulemodellen. Det skriv den danske avisa Politiken.

I motsetning til Danmark er skulane i både Finland, Sverige og Noreg i utgangspunktet opne for alle elevar. Dei danske politikarane meiner at Noregs «trafikklysmodell» med grønt, gult og raudt nivå for skulane har vore ein stor suksess.

I Danmark har dei yngste elevane til og med 4. klasse nyleg komme tilbake på skulen etter nedstenginga.

