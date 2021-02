Kuldesjokk blir knytt til klimaendringane

utenriks

Unormalt vintervêr har prega ei rekkje område på den nordlege halvkula i februar.

Ekstremkulda i Texas førte til omfattande straumbrot og vassleidningar som fraus sund. Ei lang rekkje kulderekordar vart slått. I Dallas vart det målt 15 minusgrader.

Også fleire andre amerikanske delstatar vart ramma av kulda førre veke, og til saman døydde over 60 menneske.

Samtidig lava snøen ned i Aten, og både Hellas og Spania fekk nokre av dei kraftigaste snøfalla på fleire tiår.

– Sprø hendingar

Sjølv om det er langt frå Houston til Aten, var det ein samanheng mellom kuldesjokka.

Både i USA og Europa strøymde kald luft frå Arktis unormalt langt sørover. Ei kraftig svekking av polarvirvelen – eit område med kald luft rundt nordpolen – gjorde dette mogleg.

– Dette er reelt sett årsaka til alle desse sprø vêrhendingane på den nordlege halvkula, sa klimaforskar Jennifer Francis førre veke.

I eit intervju med avisa The Guardian sa ho at situasjonen var i tråd med forsking som tyder på at oppvarminga av Arktis påverkar vêrmønstera lengre sør.

Årsaka til svekkinga av polarvirvelen var ei plutseleg oppvarming av lufta høgt oppe i stratosfæren rundt årsskiftet, ifølgje Verdens meteorologiorganisasjon.

– Ikkje heilt naturleg

Kulda i USA og Sør-Europa kan ikkje avfeiast som noko fullstendig naturleg, meiner forskaren Judah Cohen, som jobbar med sesongvarsel i selskapet Atmospheric and Environmental Research.

– Dette skjer ikkje trass i klimaendringane. Det er delvis på grunn av klimaendringane, sa Cohen til The Guardian.

Han viste til forsking som tyder på at oppvarminga av Arktis påverkar den såkalla polare jetstraumen og polarvirvelen. Dette kan i sin tur innverke på vêret i område som ligg lenger sør.

Ein av dei første forskarane som lanserte ein teori om desse samanhengane, var Jennifer Francis.

Omstridd teori

Framleis blir likevel teorien til Francis rekna som usikker. Ikkje alle forskarar er overtydde om at oppvarminga av Arktis reelt sett har ført til hyppigare episodar der kald luft strøymer sørover.

Den meir generelle utviklinga er uansett at temperaturen stig. Viss mildare vêr i Arktis kan bidra til kuldesjokk i USA og Europa, så er det noko som skjer i avgrensa periodar.

Også i Tyskland var det nyleg uvanleg kaldt. Men kulda forsvann fort, og i Göttingen steig temperaturen frå minus 24 til pluss 18 på under ei veke – eit rekordstort hopp.

I Noreg var kuldebølgja i starten av februar den kraftigaste på over ti år. Kontrasten var stor til desember, då snittemperaturen var ekstremt høg.

(©NPK)