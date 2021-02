Koronakampen tek opp halve EUs toppmøte

utenriks

Under pandemien har leiarane for EU og dei 27 medlemslanda hatt månadlege møte om pandemien. Øvst på dagsordenen denne gongen står vaksinasjon, og særleg korleis EU kan sikre at dei får dei vaksinane som er bestilte.

Fleire vaksineprodusentar har slite med å levere det dei har lova, noko som har ført til frustrasjon i fleire land. Auka politisk press har ikkje løyst problemet, og nokon snakkar om søksmål. Andre land meiner på si side at det EU først og fremst kan bidra med, er å leggje til rette for produsentane og hjelpe dei med flaskehalsane i prosessen. Ei kjelde i EU meiner det siste virke «fornuftig, men ikkje enkelt», og viser til at det er snakk om ei global forsyningskjede.

I tillegg til å ønskje seg meir europeisk vaksineproduksjon, er det fleire land som må førebu seg på å ta imot og distribuere dei større leveransane som er venta neste kvartal.

Vedtek neppe vaksinepass

Vaksinesertifikat, også omtalt som vaksinepass, er òg venta å bli eit tema torsdag.

Medan mykje av dei tekniske førebuingane allereie er gjorde, er det usemje om når og korleis slike sertifikat eventuelt skal takast i bruk.

Fleire manar til varsemd for å unngå at det blir skapt eit A-lag og eit B-lag med tanke på kven som kan nyte godt av ein av EUs grunnleggjande rettar – retten til å røre seg fritt i unionen. Det er særleg landa i sør som pressar på for vaksinepass, som kan brukast til å opne for meir turisme, ei svært viktig næring i fleire land rundt og nær Middelhavet.

Usemja gjer at det ikkje er venta at det kjem nokre avgjerder om vaksinepass eller sertifikat denne gongen.

Vaksinesolidaritet

Andre tema som skal takast opp, er korleis EU kan bidra til vaksinasjon i andre land, til dømes ved å gi bort delar av si eiga behaldning til land som har komme mykje kortare i vaksinasjonen.

Dei nye virusvariantane og restriksjonane som har komme etter at dei dukka opp, blir òg eit diskusjonstema. Som så mange gonger tidlegare handlar mykje om å balansere restriksjonane – særleg på reiser – med behov for at varer framleis skal kunne krysse grensene og den indre marknaden kan fungere som det skal.

Tryggleik og naboskap

Etter ein heil dag vigd til handteringa av pandemien, handlar det om forsvars- og tryggingspolitikk når toppmøtet held fram fredag formiddag. Nato-sjef Jens Stoltenberg er med tidleg på dagen for å snakke om samarbeidet mellom EU og forsvarsalliansen.

EU-leiarane skal òg diskutere forholdet til naboane i sør fredag.

