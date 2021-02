Finland stengjer ned samfunnet i tre veker

utenriks

Det betyr mellom anna fjernundervisning for alle elevar som er 13 år eller eldre. Fritidsaktivitetar for eldre barn stansar òg, og det blir ikkje lov med samlingar på fleire enn seks personar. I tillegg må restaurantar stengje, men det kan gjerast unntak for område med låg smittespreiing.

Eksisterande reglar om heimekontor og bruk av munnbind held fram med å gjelde.

– Eg veit de er slitne. Det er eg òg. Men vi må halde ut, og no er situasjonen vanskelegare. Den britiske virusvarianten er vanskelegare, sa Marin på ein pressekonferanse torsdag.

Leiarane for regjeringspartia var òg med på pressekonferansen. Fleire av dei omtaler den kommande nedstenginga som «ein siste innspurt».

Ifølgje fleire finske medium skal statsministeren vere innstilt på erklære unntakstilstand. Ho skal diskutere situasjonen med ministrar, partileiarar og gruppeleiarar, og dessutan presidentskapet i nasjonalforsamlinga torsdag klokka 12.

Grunnen til at tiltaka kjem først om halvanna veke, er at regjeringa må leggje fram eit forslag for nasjonalforsamlinga for å kunne stengje serveringsstadene i landet.

Det er påvist drygt 50.000 smittetilfelle og 716 dødsfall i Finland i løpet av pandemien.

(©NPK)