Danske barn rører seg for lite under pandemien

I staden for å følgje tilrådinga til styresmaktene om 60 minutts fysisk aktivitet per dag, ligg snittet på 32,6 minutt. 87,6 prosent seier dei ikkje når målet, ifølgje Syddansk Universitet. Dei har spurt 1.229 barn og unge i alderen 6 til 16 år.

Charlotte Pawlowski, som leidde undersøkinga, tykkjer resultatet er svært urovekkjande. Ho seier manglande aktivitet kan få langsiktige konsekvensar.

– Det kan bety auka risiko for ei rekkje livsstilssjukdommar, men også ein nedtrykt sinnstilstand.

Pawlowski trur ein av grunnane til den låge aktiviteten er at mange er fysisk aktive i foreiningar og lag som no er nedstengde.

Også breiddeidrettssjef Mikkel Nørtoft i Danmarks idrettsforbund er bekymra.

– Vi er ikkje overraska over at barna rører seg mindre. Men at det er så markant, overraskar og bekymrar oss, seier Nørtoft.

