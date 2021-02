Bachelet hardt ut mot overgrep i Kviterussland

utenriks

– Dei systematiske angrepa frå regjeringa mot dei som protesterer, hald fram, sa Bachelet då ho torsdag la fram ein rapport om situasjonen i Kviterussland i FNs menneskerettsråd.

– Eg er bekymra over stadig fleire angrepa mot journalistar og forsvararar av menneskerettane, både institusjonelt og på personplan, sa ho.

Kviterussland har vore prega av fleire månader med demonstrasjonar etter at president Aleksandr Lukasjenko vart utropt som vinnar av valet i august og kunne gå laus på endå ein periode i landet han har styrt i 26 år.

Journalistar dømde

Førre veke vart to journalistar dømde til to års fengsel for å ha filma protestane, medan ein lege og ein annan journalist er tiltalte for å ha offentleggjort legejournalen til ein demonstrant som døydde etter å ha vorte fengsla.

Ifølgje Bachelet var 246 menneske fram til 9. februar vorte dømde til fengsel på det som synest å vere politisk motivert grunnlag sidan valet.

Bachelet dokumenterer i rapporten sin maktbruken til tryggingsstyrkane under protestane, massearrestasjonane av demonstrantar, hundrevis av påstandar om tortur, og dessutan forfølginga til styresmaktene av journalistar, aktivistar og opposisjonelle.

– Alt dette har skjedd utan at dei skuldige er stilte til ansvar, noko som har skapt eit klima av frykt, sa ho torsdag.

Tortur og mishandling

Kviterussiske styresmakter har fått høve til å svare på skuldingane i Bachelets rapport og vedgår at dei har fått 4.644 klagar på overdriven maktbruk mot demonstrantar.

Over 1.050 av desse klagene er ifølgje styresmaktene avviste, og det er ikkje kjent om nokon er stilte til ansvar for resten av overgrepa som er klaga inn.

– Ikkje eingong kvar hundrede skulding om tortur og mishandling hadde fram til 20. desember resultert i at det vart opna straffesak, sa Bachelet.

Sidan den tid er situasjonen i landet ytterlegare forverra, la ho til.

