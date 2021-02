Syrer dømt for lovbrot mot menneskja av tysk domstol

utenriks

Den tidlegare obersten Eyad al-Gharib vart dømd til fire og eit halvt år i fengsel for å ha vore delaktig i lovbrot mot menneskja. 44-åringen var tiltalt for å ha bidrege til at minst 30 menneske som hausten 2011 demonstrerte mot regimet til Bashir al-Assad, vart arresterte og torturerte i al-Khatib-fengselet i Syrias hovudstad Damaskus.

– Den tiltalte er dømd til fire år og seks månader i fengsel for å ha hjelpt med å leggje til rette for lovbrot mot menneskja i form av tortur og fridomstap, sa dommar Anne Kerber.

Historisk dom

Dommen mot al-Gharib er den første i verda knytt til den brutale handteringa al-Assad-regimet hadde av demonstrantar og opposisjonen under den arabiske våren.

Dommen byggjer på det folkerettslege prinsippet om universaljurisdiksjon, som lèt statar etterforske og dømme personar for alvorlege lovbrot, som lovbrot mot menneskja, krigslovbrot og folkemord, sjølv om dei er gjort i andre land av borgarar frå andre land.

Liknande rettsprosessar er no i gang i Frankrike og Sverige, i tillegg til Tyskland.

Systematiske folkerettsbrot

Tyskland har òg teke ut tiltale mot syraren Anwar Raslan for drap på 60 personar og tortur av rundt 4.000 andre under konflikten i Syria. Rettssaka mot 57-åringen blir venta å vare til oktober.

Både al-Gharib og Raslan var avhopparar frå Assad-regimet i Syria og kom til Tyskland som flyktningar. Dei vart arresterte i 2019.

Tysk påtalemakt har hevda at al-Gharib var ein liten del av eit omfattande statleg og politisk system bygd på tortur og systematiske brot på folkeretten og menneskerettane.

Al-Gharibs forsvararar har på si side hevda at klienten og familien hans sjølv stod i fare for å bli drepne dersom han ikkje følgde ordrane frå regimet.

Dokumenterte drap og tortur

Rettssaka mot al-Gharib har inkludert forklaringar frå vitne. Fleire stilte opp anonymt av frykt for represaliar mot slektningar i Syria.

Rettssaka var òg den første som inkluderte bilete frå dei såkalla Cæsar-filene, rundt 50.000 bilete tekne av ein avhoppar frå syriske tryggingsstyrkar kjent som «Cæsar». Bileta viser 6.786 lik i Syria som anten skal ha vorte svoltne eller torturert i hel i fengsla og forvaringsanstaltane til regimet.

