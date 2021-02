Svenskane kan bli nekta å gå i butikken saman

utenriks

Målet med å be folk gå i butikken åleine er å redusere risikoen for trengsel, skriv nyheitsbyrået TT, som erfarer at dette er med i diskusjonen mellom regjeringa og Folkhälsomyndigheten.

Når regjeringa presenterer tiltaka onsdag ettermiddag, får barane og restaurantane i landet òg vite om dei framleis må stanse alkoholsalet klokka 20. Dersom dagens skjenkestopp ikkje blir forlengd, kan dei skjenkje fram til klokka 22 frå måndag, når stockholmarane startar vinterferien.

I tillegg kan handhevinga av eksisterande tiltak bli skjerpet.

