Microsoft: Over 1.000 hackarar stod bak Solarwinds-angrepet

utenriks

Microsoft var eitt av meir enn 100 selskap som vart angripne. IT-giganten har undersøkt korleis det var mogleg for hackarar å plassere ei skadeleg programvare i det mykje brukte tryggingsprogrammet til SolarWinds.

– Vi spurde oss sjølv kor mange dataingeniørar vi trudde måtte til for å gjere dette. Svaret vi kom fram til var minst 1.000 veldig dyktige ingeniørar, sa Microsofts president Brad Smith i eit høyring i Senatet sin etterretningskomité.

Han sa vidare at ingen andre enn den russiske etterretningstenesta har kapasitet til å gjennomføre ein slik operasjon.

– Vi har ikkje sett eit slikt sofistikert angrep av denne storleiken tidlegare, sa Smith.

Angrepet vart oppdaga av tryggingsselskapet FireEye i desember. Hackarar hadde planta ein skadeleg kode i programvare frå det amerikanske selskapet SolarWinds, og i alt 18.000 av kundane deira lasta ned dei aktuelle oppdateringane, som gjorde det mogleg for hackarane å få tilgang til systema.

Blant dei ramma var det amerikanske tryggingsdepartementet, utanriksdepartementet, handelsdepartementet og finansdepartementet.

I høyringa har både teknologiselskap og folkevalde sagt at breidda i angrepet har vist at det er behov for eit obligatorisk rapporteringssystem for selskap som oppdager at dei er hacka.

