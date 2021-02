Irland forlengjer nedstenginga til april

utenriks

Skular skal likevel få opne igjen gradvis den neste månaden.

Sjølv om smittetala er på veg nedover, kan den britiske varianten B117 raskt endre situasjonen, ifølgje Martin. Han viser til at denne virusvarianten no utgjer 90 prosent av dei nye smittetilfella.

– Sanninga er at det har endra dynamikken vesentleg, og vi må vere ytst forsiktige framover, seier Martin.

Irland starta året med ein kraftig auke i smittetala som ekspertar knyter til lempa koronarestriksjonar i julehøgtida. No ligg talet på smitta per 100.000 innbyggjarar på litt under 270.

