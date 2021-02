Dei første dosane med Covax-vaksine framme i Ghana: – Viktig dag for rettvis fordeling

utenriks

Sendinga med 600.000 dosar av AstraZeneca-vaksinen kom til det vestafrikanske landet onsdag morgon. FNs barnefond Unicef organiserte leveransen frå Mumbai i India.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein seier i ei fråsegn at dette er ein viktig dag for alle som er opptekne av rettferdig fordeling av vaksine mot covid-19.

– Endeleg skal helsearbeidarar og folk i risikogruppene i låginntektsland få vaksinar. Samtidig er dette ein viktig dag fordi pandemien ikkje kan kjempast mot før nok menneske i alle land har fått vaksine, seier Ulstein.

– Sjølv om vi helst skulle sett at utrullinga av covid-19-vaksinar skjedde samtidig i rike og fattige land, er det historisk at vaksinasjonen i låg- og mellominntektsland startar så kort tid etter vaksinasjonen i rike land, legg han til.

Manglar framleis vaksinar

Utviklingsministeren rosar det internasjonale samarbeidet, men fortel at produksjonskapasiteten må auke. Årsaka til at ikkje alle land får vaksinedosar tilsendt samtidig, er at Covax arbeider med å sikre at landa er klare til å få vaksinane og starte vaksinasjonen. I tillegg er det ei utfordring at det framleis er mangel på vaksinedosar.

– Den første utrullinga av vaksinar er ein viktig start, men produksjonskapasitet må aukast for å kunne sikre masseproduksjon. Dessutan må legemiddelindustrien prioritere Covax også i tida som kjem, seier Ulstein.

Neste leveranse denne veka er fredag, når Covax sender vaksinar til Abidjan i Elfenbeinskysten. Det blir forventa at dei første dosane blir sette i desse to landa tidleg neste veke.

To milliardar dosar globalt

Verdshelseorganisasjonen (WHO) og Unicef bidreg til å distribuere vaksinedosar mot korona gratis til fattige land. I tillegg har USA, Tyskland og EU tidlegare opplyst at dei vil gi betydeleg støtte til vaksinesamarbeidet Covax, for å sikre at også fattige land får tilgang til koronavaksine. Også Noreg bidreg i samarbeidet.

– Dette er ei fantastisk god nyheit og ein milepæl for Covax-alliansen og arbeidet vårt med å nå ut med vaksine til dei fattigaste landa, seier fagrådsgivar i Unicef Noreg, Kyrre Lind.

Covax har tidlegare sagt at dei vil levere to milliardar dosar covid-19-vaksine globalt innan utgangen av 2021. Det er planlagt at Ghana skal få 2.412.000 dosar. Men finansieringa av innsatsen er enno ikkje i hamn.

I januar opna skulane i Ghana igjen etter ei nedstenging i ti månader. Store sosiale samankomstar er forbodne, og grensene både til lands og til sjøs har vore stengde sidan mars i fjor.

Det er registrert 80.759 smittetilfelle med covid-19 og 582 dødsfall i Ghana sidan pandemien starta. Men dei reelle tala er truleg mykje høgare, sidan det har vore lite testing.

Ghanas økonomi er venta å bli svært hardt ramma av pandemien.

