Amnesty reknar ikkje lenger Navalnyj som samvitsfange

Grunngivinga for Navalnyjs endra status er tidlegare «støtte til hat» frå den russiske regimekritikaren. Amnesty viser til «utsegner han har komme med tidlegare», men er ikkje konkrete.

Tidleg i den politiske karrieren sin – for over ti år sidan – fekk Navalnyj kritikk for innvandringsfiendtlege utsegner.

– Nokre av kommentarane, som han ikkje offentleg har teke avstand frå, når opp til terskelen for støtte til hat, noko som er i strid med definisjonen vår av samvitsfange, seier Amnesty.

Navalnyj vart arrestert i januar då han vende tilbake til Russland. Han vart forgifta med nervegift i heimlandet i fjor sommar og heldt fleire månader til i eksil før han kom heim.

