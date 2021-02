USA mintest dei mange koronaoffera

utenriks

Biden seier talet på døde i koronapandemien er meir enn talet på amerikanske soldatar som døydde i første og andre verdskrigen og Vietnamkrigen til saman. Han ber landet stå saman mot pandemien.

– Eg veit korleis det er, sa ein prega Biden i ein tale til nasjonen måndag med referanse til dei mange tragediane i sin eigen familie. Bidens første ektefelle og den eitt år gamle dottera deira omkom i ei bilulykke i 1972. I 2015 døydde sonen Beau av hjernekreft.

Biden bad innstendig om at amerikanarar ikkje må bli blasert av tala og «sjå liva som statistikk».

– Eg ber alle om å minnast dei vi har mista og dei etterlatne. Eg ber òg om at vi held fram med å vere årvakne, held sosial avstand til kvarandre, bruker munnbind og seier ja til vaksine, sa Biden.

Eitt minutts stille

Etter talen vart det halde eitt minutts stille utanfor Det kvite hus, der det var tend 500 lys til minne om dei mange døde. Biden hadde følgje av kona Jill og visepresident Kamala Harris og mannen hennar Doug Emhoff.

Tidlegare på dagen vart flagga fira på halv stong ved Det kvite hus og andre føderale bygningar i landet for å markere det enorme talet på tapte liv.

USA har fleire smitta og døde knytt til pandemi enn noko anna land. Måndag hadde Johns Hopkins registrert 500.172 koronadødsfall, medan oversikta frå Worldometers bikka ein halv million allereie tysdag 16. februar.

– Som nasjon kan vi ikkje og skal vi ikkje la dette halde fram. Vi må få slutt på politikken og feilinformasjonen som splittar familiar og samfunn. Vi må kjempe saman som eitt folk, som De sameina statar, sa Biden.

Dødstalet kjem til å stige

Med berre om lag 4 prosent av befolkninga i verda, har USA registrert 20 prosent av alle dei nærare 2,5 millionar koronadødsfalla i verda. Det reelle globale talet er truleg endå høgare på grunn av at mange tilfelle ikkje vart registrerte i starten av pandemien, skriv nyheitsbyrået AP.

Det første dødsfallet knytt til covid-19 i USA vart registrert i starten av februar i fjor. Det tok fire månader før dødstalet passerte 100.000. I september var dødstalet oppe i 200.000 og steig ytterlegare til 300.000 i desember. Deretter tok det litt over ein månad for dødstalet å stige til 400.000 for så å passere 500.000.

Dei siste vekene har likevel det daglege gjennomsnittet på nye smittetilfelle og dødsfall minka kraftig. I snitt vart det nokre dagar i januar registrert 4.000 nye dødsfall, medan snittet no ligg på under 1.900 per dag.

Sjølv om massevaksinasjonen er i gang, blir det anslått at ytterlegare 90.000 menneske kjem til å døy som følgje av koronaviruset innan 1. juni, ifølgje University of Washington.

Fauci skylder på politisk usemje

USAs øvste smittevernsjef Anthony Fauci seier politisk usemje i sterk grad har bidrege til at dødstalet i landet knytt til covid-19 har vorte så høgt.

Han seier til Reuters at pandemien kom til USA på eit tidspunkt der landet var sterkt politisk splitta og der bruk av munnbind dermed vart eit politisk uttrykk snarare enn eit tiltak for å redusere smitten.

– Det forklarer likevel ikkje korleis eit rikt og sofistikert land kan ha den største prosentdelen dødsfall og vere det hardast ramma landet i verda. Det skulle etter mi meining ikkje ha skjedd, seier Fauci.

(©NPK)