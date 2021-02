Tiltalt erkjende drap på Malta-journalist

utenriks

Vincent Muscat vart arrestert i desember 2017, saman med brørne George og Alfred Degiorgi, skulda for å ha skaffa og montert bilbomba som tok livet av Caruana Galizia to månader tidlegare.

Under eit rettsmøte tysdag erklærte Muscat seg overraskande skuldig etter tiltalen. Dommaren, Edwina Grima, understreka at den alvorlege tiltalen kan gi livsvarig fengsel og spurde på nytt om han erkjende straffskuld, noko han gjorde.

– Skuldig, sa Muscat.

Avdekte korrupsjon

Caruana Galizia var kjend som ein uredd gravejournalist og hadde i tida før attentatet skrive fleire artiklar der ho skulda regjeringsmedlemmer og personar med nære samband til regjeringa for korrupsjon.

Mellom anna avdekte ho at Michelle Muscat, kona til den dåverande statsministeren i landet, Joseph Muscat, hadde etablert eit stråselskap i skatteparadiset Panama.

Vincent Muscat er ikkje i slekt med den tidlegare statsministeren og kona hans.

Vart betalt

Ein av dei tre tiltalte har i avhøyr fortalt at dei fekk 150.000 euro for å ta den profilerte journalisten av dage, og dei etterlatne har retta ein skuldande peikefinger mot Joseph Muscat.

Muscat gjekk i desember 2019 av etter omfattande press og med ei EU-gransking hengande over seg, og etter at stabssjefen hans og to ministrar hadde trekt seg i samband med etterforskinga av drapet.

Maltas politisjef Lawrence Cutajar gjekk av i januar 2020 etter skuldingar om at han hadde forkludra etterforskinga.

