Klimaaktivist lauslaten mot kausjon i India

Disha Ravi vart arrestert i Bengaluru sør i landet for halvanna veke sidan, skulda for å ha bidrege til å lage ei nettbasert verktøykasse for demonstrantar. Denne vart seinare delt på nettet av klimaaktivist Greta Thunberg.

Indisk politi meiner verktøykassa er knytt til ekstremistiske sikhar og er ein del av ei samansverjing for å eggje til vald og skade det indiske omdømmet.

Ravi er sikta for oppvigling, som kan straffast med bøter eller fengselsstraffer på mellom tre månader og livstid. Forsvararane hennar avviser skuldingane og seier ho ikkje har noka tilknyting til ekstremistar.

Den siste tida har det vore store bondeprotestar rundt hovudstaden Delhi. Mange av bøndene som demonstrerer mot eit knippe nye landbrukslover, er sikhar frå delstaten Punjab.

