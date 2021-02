utenriks

Publikum er òg nøydde til å bruke munnbind, opplyser guvernør Andrew Cuomo.

Somme kinoar i delstaten New York har kunna halde ope, men inne i storbyen New York City har kinoane vore stengde heile tida. New York er USAs nest største kinomarknader, like bak Los Angeles, der kinoane framleis er stengde.

Kunngjeringa til guvernøren skjer dagen etter at store arenaer som Madison Square Garden, har fått lov å opne.

(©NPK)