Hellas ber EU jobbe raskare med vaksinepass

– Når eg ser på reaksjonen i somme land på forslag om vaksinesertifikat, synest eg ein del verkar korttenkt. Det er mykje meir som bør gjerast no for å førebu oss. Vi må jobbe raskare, seier den greske turistministeren Harry Theocharis til Financial Times.

Vaksinepass blir tema når leiarane i EU-landa seinare denne veka skal samlast til videotoppmøte. Hellas har leidd an blant pådrivarane, men EU er delt.

Fleire kjelder i diplomatiet ser ikkje for seg ei rask innføring av ei slik ordning, fordi ein fryktar at det vil føre til diskriminering og eit A- og eit B-lag når det gjeld retten til å reise.

Turisme er ei viktig næring for Hellas og utgjer nesten ein femdel av heile økonomien. Reiselivet er avhengige av turistar frå utlandet, sidan den greske befolkninga er for liten til å dekkje opp for fråværet til utlendingane. Mange grekarar har òg framleis mindre å rutte med etter finanskrisa i 2008.

Utrekningar frå FN anslår at bruttonasjonalproduktet i landet (BNP) fall med 4 prosent på grunn av internasjonale reiserestriksjonar i fjor. Inntekter frå hotell og andre overnattingsstader fall med to tredelar, trass i ei delvis gjenopning av reiselivet i fjor sommar.

