utenriks

Ifølgje statistikkbyrået SCB var 498.000 personar utan arbeid. Ein ny metode for å berekne arbeidsløysa gjer at det talet ikkje kan samanliknast med same månad i fjor.

Sysselsetjinga låg på 64,7 prosent eller 4.863.000 personar, opplyser SCB.

(©NPK)