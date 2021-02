156 migrantar fri etter å ha vore fanga av menneskehandlarar i Libya

utenriks

Blant migrantane var det minst 15 kvinner og fem barn, ifølgje styresmaktene.

Aksjonen skjedde etter at ein migrant klarte å flykte førre veke. Han fekk varsla styresmaktene og fortalde at han og andre migrantar vart haldne fanga og torturerte i huset.

Migrantane, som er frå Somalia, Eritrea og Sudan, vart sleppte fri og frakta til mottakssenter der dei vart gitt mat, klede og teppe.

Libya er ei gjennomfartsåre for migrantar frå store delar av Afrika, som håpar å kunne ta seg over til Europa. Menneskehandlarar utnyttar ofte desperate familiar, som blir utsette for tortur og ran, ifølgje Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

