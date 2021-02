Ugandas opposisjonsleiar trekkjer klagesak mot presidentvalet

utenriks

Wine uttalte måndag at han har bede advokatane sine starte den juridiske prosessen med å trekkje klagesaka tilbake, sjølv om den høgaste domstolen i landet er innstilt på å behandle saka.

Det er førebels uklart korleis rettsvesenet vil handtere tilbaketrekkinga. Advokatane til presidenten har sagt at Wine ikkje utan vidare kan trekkje saka etter eige godtykke utan at det kjem kostnader.

Bobi Wine har gjentekne gonger sagt at han har mange bevis for utbreidd valfusk, medan president Museveni har halde fast på at valet i januar var det «reinaste» i landets historie.

Museveni (76) har styrt Uganda sidan 1986. I presidentvalet 14. januar vann han den sjette perioden sin ved makta med 58,6 prosent av stemmene, ifølgje det offisielle valresultatet.

Bobi Wine, som eigentleg heiter Robert Kyangulanyi, er ei kjend popstjerne i Uganda. 38-åringen har dei siste åra engasjert seg sterkt i politikken.

