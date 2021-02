Svenske tiltalt for spionasje for Russland

utenriks

Mannen skal visstnok ha selt informasjon om selskapa Volvo og Scania til Russland. Det har sett Sveriges tryggleik i fare, ifølgje påtalemakta.

47-åringen vart arrestert i februar 2019 medan han åt middag på ein restaurant i Stockholm med ein russisk diplomat, som blir mistenkt for å vere etterretningsoffiser. Dei skal ha treft kvarandre gjentekne gonger over fleire år, skriv SVT. Diplomaten vart òg arrestert, men lauslaten kort tid etter på grunn av den diplomatiske immuniteten hans.

– Overførte ulovleg materiale

Den svenske mannen skal ha fått 27.800 svenske kroner frå diplomaten rett før arrestasjonen. Dei fekk han for å ha delt informasjon med Russland knytt til kjeldekodar og konstruksjon av produkt i bilsektoren, ifølgje påtalemakta.

– At han har vorte godt betalt, viser at russarane har sett pris på tenestene hans, seier statsadvokat Mats Ljungqvist.

Mannen skal ha overført materiale frå datamaskinane til arbeidsgivaren til den private datamaskina si, og lagt dei over på ein minnepinne. Ifølgje tiltalen fotograferte mannen òg informasjon direkte frå skjermen på datamaskinene, for å skjule at handlingane vart registrerte av IT-systema på jobb.

Nektar straffskuld

Etterforskinga har vorte utført av den svenske Säkerhetspolisen. Mannen vart tiltalt i Gøteborg tingrett måndag. Han nektar sjølv for alle skuldingane.

Arrestasjonen i 2019 førte til at Sverige nekta å utskrive visum til to russiske utsendingar. Russland svarte med å utvise to svenske diplomatar.

