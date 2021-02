Straumrekninga blir frosen etter prissjokk i Texas

utenriks

Texas-guvernør Greg Abbott møtte lovgivarar frå begge parti for å drøfte prisen på straum etter meldingar om ekstreme rekningar.

Søndag kveld vart det klart at delstatsstyresmaktene mellombels forbyr kraftselskap å fakturere kundar eller kople dei frå nettet på grunn av manglande betaling, skriv Reuters.

– Innbyggjarar som har lide gjennom dagar med ekstrem kulde utan straum, skal ikkje bli belasta med skyhøge straumrekningar, sa Abbott.

Nokre kundar melde om rekningar på over 10.000 dollar – 85.000 kroner, og den 63 år gamle veteranen Scott Willoughby fortalde til New York Times at rekninga hans kom på 16.752 dollar.

Borgarmeisteren i Houston, den største byen i Texas, meiner innbyggjarane bør sleppe å betale dei uventa rekningane.

– Rekninga bør gå til delstaten Texas, seier Sylvester Turner til CBS News.

Texas vart hardast ramma av det uvande vintervêret, med snø, is og kuldegrader, men også nabostatane Arkansas, Louisiana, Mississippi og Oklahoma fekk det tungt.

(©NPK)