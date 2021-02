Solberg deltek på klimamøte i Tryggingsrådet

utenriks

Storbritannias statsminister Boris Johnson skal leie møtet, der også fleire andre stats- og regjeringssjefar og FNs generalsekretær António Guterres blir venta å delta.

Møtet er det første der Solberg talar etter at Noreg vart medlem av Tryggingsrådet ved årsskiftet. Risikoen for konflikt, auka behov for fredsbevarande styrkar og støtte til land som blir hardt ramma av klimaendringane, står på dagsordenen.

Tryggingsrådets medlemmer er likevel splitta i synet på kva rolle rådet skal spele i kampen mot klimaendringar og dei tryggingsmessige utfordringane dei kan innebere.

Noreg er blant landa som held fast på at Tryggingsrådet må spele ei sentral rolle for å hindre at tørke og mangel på mat og vatn forårsaka av global oppvarming, fører til valdelege konfliktar.

Kina og Russland, som begge er faste medlemmer og har vetorett i Tryggingsrådet, meiner følgja av klimaendringar først og fremst bør handterast av andre delar av FN-systemet, som Hovudforsamlinga og FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc).

