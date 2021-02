Null koronasmitte i Europa – ei moglegheit eller ein ønskedraum?

utenriks

Å slå hardt ned på alle virusutbrot gjennom svært strenge, men kortvarige tiltak har vore strategien i Australia, New Zealand og fleire asiatiske land.

Frå måndag for ei veke sidan har til dømes to millionar menneske i Auckland i New Zealand vorte bedne om å halde seg heime fordi styresmaktene hadde fått stadfesta tre tilfelle av covid-19.

I Europa blir det stadfesta titusenvis av covid-19-tilfelle kvar einaste dag, men få byar blir likevel stengde heilt ned.

Få dødsfall – opne samfunn

No tek ekspertar til orde for å følgje dømet til mellom anna New Zealand.

– Land som har følgt «null-covid-strategien» har no ein kjempefordel, seier epidemiolog Antoine Flahault ved Universitetet i Genève.

Desse landa har svært få dødsfall per innbyggjarar, og dei har derfor også kunna opne opp igjen samfunnet: Barar, restaurantar, kulturliv, idrett, skular og universitet driv normalt, seier Flahault.

Innbyggjarane må heller ikkje halde sosial avstand til kvarandre, legg han til.

Både Taiwan og Kina hadde dessutan vekst i bruttonasjonalproduktet i 2020.

Skadeavgrensing

Flahault meiner at denne tilnærminga er langt å føretrekkje enn strategien med skadeavgrensing som dei fleste vestlege land har gått inn for. I vestlege land prøver ein å leve livet mellom bølgjene av virussmitte.

Professor Martin McKee ved London School of Health and Tropical Medicine meiner «å leve med viruset» ikkje akkurat er ei god løysing.

– Det er ikkje akseptabelt med ein situasjon der du prøver å halde viruset under kontroll, men ikkje klarer det. Vi ser jo stadig blomstring av viruset med etterfølgjande nedstengingar. Ingen kan planleggje for feriar, bryllaup eller nye investeringar.

Mutasjonar

Og kanskje det verste – når viruset får høve til å sirkulere, er sjansen større for at det muterer, slik det har gjort med dei meir smittsame britiske og sørafrikanske variantane.

– Vi synest ikkje at vi bør få ein tredje, fjerde, femte, tjuande bølgja, seier McKee. Han meiner at nullvisjon er ein betre strategi.

Så kvifor har Europa ikkje følgt denne strategien?

Archie Clements ved Curtin Universitetet i Australia meiner at det er ei rekkje faktorar som gjer ein null-smitte-strategi vanskelegare i Europa.

Mellom anna er det svært mange som reiser til Europa og som reiser mellom dei europeiske landa. Befolkningstettleiken er òg svært høg.

Isolert

Australia og New Zealand har òg naturlege fordelar som ikkje kan kopierast.

– Vi ligg isolert til og grensar ikkje til andre land. Vi er heller ikkje eit stort reisemål i internasjonal målestokk. Vi kan dessutan halde oppe økonomiane våre utan så mange reiser over grensa, seier Clements.

Men sjølv om Australia og New Zealand har unike fortrinn, meiner Flahault ikkje det er nokon grunn til ikkje å prøve seg på ei liknande tilnærming i Europa.

Land som Kina og Taiwan har begge svært høg befolkningstettleik. Dei har likevel klart å slå ned covid-19, påpeikar han.

