Kongo gir milits skulda for drapet på italiensk ambassadør

utenriks

Ifølgje dei første meldingane vart ambassadør Luca Attanasio såra då væpna menn angreip ei kolonne frå FNs matvareprogram (WFP) nord for Goma aust i Kongo.

Ambassadøren var på veg frå Goma for å besøkje eit skuleprosjekt i regi av WFP i Rutshuru.

Kort tid seinare stadfesta italiensk UD at både ambassadøren og den italienske livvakta hans, politimannen Vittorio Iacovacci, vart drepne.

Også den kongolesiske sjåføren vart drepen, ifølgje lokale kjelder.

Dei såra vart sende til eit FN-sjukehus i nærleiken.

Klarert som trygg veg

Ifølgje WFP brukte kolonnen ein veg som tidlegare var klarert for transport utan tryggingseskorte. Organisasjonen prøver no å finne ut kva som skjedde.

Angrepet skjedde i same område som to britar vart bortførte i 2018, ifølgje Mambo Kaway, som leiar ei lokal samfunnsgruppe.

Italias president Sergio Mattarella fordømmer angrepet i Nord-Kivu og skildrar det som feigt.

– Den italienske republikken sørgjer over desse som tente landet og mista livet, seier Mattarella i ei fråsegn.

Frykta milits

Same kveld kom Kongos innanriksdepartement med ei skriftleg kunngjering der det blir hevda at den rwandiske FDLR-militsen stod bak.

FDLR vart oppretta i Aust-Kongo i 2000 av hutuar frå Rwandas tidlegare regjeringshær og Interhamwe-milits, som seks år tidlegare stod bak folkemordet på rundt 800.000 menneske i Rwanda, i hovudsak frå tutsi-minoriteten.

Militsen har sidan spreitt terror i Aust-Kongo og blir skulda for drap, massevaldtekter og andre overgrep mot sivilbefolkninga.

– Ein kolonne frå FNs matvareprogram (WFP) vart offer for eit væpna angrep utført av medlemmer av Demokratiske styrkar for frigjeringa av Rwanda (FDLR), skriv departementet.

Der gir ein òg opp at fire personar vart bortførte, og ein er funnen igjen.

Skotveksling

Nord-Kivu-guvernør Carly Nzanzu Kasivita seier at angriparane tok kontroll over køyretøya og førte dei ut i bushen, men at lokale såg dei og varsla styresmaktene.

Hæren og vaktar i Virunga nasjonalpark kom dermed til unnsetning. Ein talsmann for nasjonalparken seier det truleg var snakk om eit forsøk på å bortføre FN-personell.

– Det oppstod ei skotveksling. Angriparane skaut mot ambassadøren og livvakta, seier Kasivita.

Utanriksministeren i landet Marie Tumba Nzenza har sendt kondolansane sine til Italia og lova at kongolesiske styresmakter skal gjere alt han kan for å etterforske drapa og finne ut kven som står bak.

Grenseland

Fleire væpna grupper opererer i Virunga-nasjonalparken, som ligg i grenseområdet mot Uganda og Rwanda og er berømt for gorillaene sine. Nærare 200 parkvaktarar er drepne i nasjonalparken dei siste 20 åra.

I november i fjor vart over 30 menneske drepne i det lokale styresmakter kalla ei masseavretting av sivile i området. Ei ytterleggåande ugandisk islamistgruppe blir skulda for å ha stått bak.

Over 2.000 sivile vart drepne i den austlege delen av Kongo i fjor. Området har i ei årrekkje vore herja av eit mylder av brutale militsgrupper, noko som også har ført til at 5,2 millionar menneske er drivne på flukt.

Luca Attanasio var 43 år gammal og karrierediplomat. Han lèt etter seg kone og tre barn.

(©NPK)