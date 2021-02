Kjelder: EU-ministrar samde om nye sanksjonar mot Russland

utenriks

Vedtaket vart gjort då utanriksministrane møttest i Brussel måndag, fortel kjeldene.

Utanrikssjef Josep Borrell hadde varsla at han ville foreslå nye sanksjonar etter at han besøkte Russland nyleg. Det var venta at ministrane ville slutte opp om dette, sjølv om det er ulikt syn på sanksjonar i EU. Polen og dei baltiske landa har vore blant pådrivarane.

Med semje på ministermøtet, kan EU ta fatt på jobben med å velje verkemiddel og finne ut kven som skal omfattast av sanksjonane. Det kan innebere sperring av kontoar og reiseforbod for personar som er involverte i fengslinga av Navalnyj.

Freista drepen med nervegift

Regimekritikaren og opposisjonspolitikaren vart fengsla umiddelbart etter at han vende heim til Russland i januar. Då hadde han opphalde seg fleire månader i Tyskland, der han fekk behandling etter å ha vorte forgifta i fjor sommar.

Fleire vestlege ekspertar har fastslått at han vart utsett for den russiske nervegifta novitsjok. Russiske styresmakter avviser skuldingane om at dei har noko med drapsforsøket å gjere.

EU har gjentekne gonger kravd at Navalnyj blir lauslaten.

Vil gjengjelde

Det er venta at EU vil ta i bruk det nye sanksjonsverktøyet sitt for menneskerettsbrot – ofte omtalt som EUs Magnitskij-lov etter ein annan russisk korrupsjonsjeger, Sergej Magnitskij, som døydde i fengsel i 2009.

Russland har trua med gjengjelding dersom EU innfører nye sanksjonar.

Landet er frå før pålagt sanksjonar knytt til annekteringa av Krim og konflikten i Ukraina.

Møtte representantar

Fleire av ministrane trefte representantar for Navalnyj søndag.

– Vi treng informasjon om den reelle situasjonen for dei som går imot regimet. Det er best å snakke med dei direkte, og derfor har Litauen teke initiativ til møte med opposisjonsrepresentantane i Brussel, sa den litauiske utanriksministeren Gabrielius Landsbergis før møtet med støttespelarane til korrupsjonsjegeren.

Leonid Volkov, som leier Navalnyjs regionale nettverk og som for tida bur i Litauen, deltok saman med ein annan nær støttespelar, Ivan Zjdanov.