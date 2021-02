Kjøttfri skulelunsj skaper hissig debatt i Frankrike

utenriks

– Det må bli slutt på å leggje ideologi på tallerkenen til barna. Gi dei det dei treng for å vekse. Kjøtt er ein del av det, rasar landbruksminister Julien Denormandie.

– Skulekantina er for mange barn den einaste staden dei kan ete kjøtt, seier innanriksminister Gérald Darmanin, som skuldar Lyons ordførar Gregory Doucet frå partiet Dei grøne for å fornærme franske bønder og slaktarar.

Doucet avviser kritikken og seier at det er koronapandemien og behovet for å halde sosial distanse som ligg bak avgjerda om å innføre éin enkelt meny utan kjøtt, som alle kan ete, i kantinene til skulane.

Ordføraren understrekar at menyen inneheld både fisk og eggprodukt, og at han derfor er balansert og god for barna.

Doucet har òg tidlegare vakt merksemd, som då han slo fast at sykkelløpet Tour de France var «eit macho og forureinande» sportsarrangement som ikkje er velkomme i Lyon før arrangørane tek «miljøansvar».

