Kina ber USA lette på handelssanksjonar

utenriks

Fråsegnene kom måndag under ein konferanse i regi av kinesisk UD om forholdet mellom dei to landa.

Regjeringa i Beijing har fleire gonger sidan regjeringsskiftet i USA oppmoda den nye administrasjonen til å oppheve mange av dei konfronterande tiltaka som vart innførte under tidlegare president Donald Trump, som straffetoll, tiltak mot teknologiselskap og kontakt forskarar imellom.

Den kinesiske utanriksministeren bad òg USA om å innstille det Kina meiner er urimeleg innblanding i politikken overfor Taiwan, Hongkong, Tibet og Xinjiang.

– Vi veit den nye administrasjonen er i ferd med revurdere amerikansk utanrikspolitikk. Vi håpar at dei som gjer dette, ser dei rådande tendensane i verda og legg vekk fordomsfulle haldningar. Vi må få tilbake ein politikk som byggjer på rimelegheit og fornuft, slik at vi kan utvikle forholdet mellom dei to landa våre, sa den kinesiske utanriksministeren.

(©NPK)